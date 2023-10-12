От Гайича до Азара: самые запоминающиеся конфликты знаменитых футболистов с болбоями

В московском дерби «Спартак» – ЦСКА в конце прошлой неделе не обошлось без скандального эпизода, когда болбой толкнул полузащитника «армейцев» Милана Гайича. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить и другие случаи конфликтов между футболистами и мальчиками, подающими мячи.

Для начала – подробнее об эпизоде с Гайичем. Игрок ЦСКА за боковой линией отказался принимать мяч из рук болбоя, а тот в отместку толкнул Милана плечом, и Гаийч упал на газон. Вопреки возражениям пресс-службы «Спартака», упиравшей на незначительность инцидента, его рассмотрели на заседании КДК РФС. «Красно-белый» клуб получил штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что на его стадионе воспитанник «Спартака» имел тактильный контакт с футболистом во время матча. Там по видео было явно видно, что это болбой толкает игрока, но обычно рукоприкладством в подобных случаях занимаются футболисты, пусть их перед этим иной раз и провоцируют.

Знал ли Азар, что бьёт будущего миллионера?

Эден Азар, на днях объявивший о завершении игровой карьеры, оказался в эпицентре неприятной ситуации с болбоем в 2013 году. Наверное, это самый известный случай конфликта между футболистом и мальчиком, подающим мячи. Тогда «Челси» играл в гостях в ответном полуфинале Кубка английской лиги против «Суонси». Счёт был 0:0, приближалась концовка, а с учётом победы «лебедей» в первом матче на «Стэмфорд Бридж» со счётом 2:0 «синим» теперь нужно было срочно забивать два мяча в чужие ворота. Естественно, учитывая, что матч проходил на поле валлийского клуба, болбои были заинтересованы в затягивании времени. Никто же не отменял маленьких футбольных хитростей.

На 79-й минуте Азар предпринял неудачную попытку забрать мяч у 17-летнего болбоя Чарли Моргана, чтобы вратарь «Суонси» поскорее ввёл мяч в игру от своих ворот. Однако тинейджер решил отчаянно защитить мяч от Азара и лёг на него, а разгорячённый Эден ударил подростка ногой в бок в попытке выбить мяч из-под него. Арбитр показал Азару прямую красную карточку. Интересно, что Чарли Морган является сыном крупнейшего акционера «Суонси» Мартина Моргана. Дело чуть не дошло до полицейского разбирательства, однако стороны конфликта всё-таки быстро примирились. А сейчас Чарли Морган, создавший с другом бренд водки премиум-класса, с состоянием в 55 млн фунтов стерлингов находится на 27-м месте в списке богатейших людей Великобритании моложе 35 лет.

Это стоило Лантратову перехода в «Зенит»?

В России много шума наделал скандал вокруг вратаря тогда ещё «Химок» Ильи Лантратова в мае прошлого года в первом переходном матче за место в РПЛ со «СКА-Хабаровском», который подмосковная команда проиграла 0:1. Конфликт Лантратова с болбоем состоял из двух эпизодов. Оба раза Илья выпрыгивал в пространство за рекламными щитами. Сначала он толкнул болбоя, чтобы поскорей забрать у него мяч, во втором случае прочитал мальчикам нотацию с нецензурной бранью. Со стороны вербально подключился и тогдашний партнёр Лантратова по команде Гиа Григалава, получивший жёлтую карточку за неспортивное поведение.

После матча Лантратов помирился с болбоем, подарил ему футболку и признал, что был неправ. Сергей Юран на пресс-конференции выразил уверенность в том, что поведение болбоя, не спешившего отдавать мячи Лантратову, было заранее спланированной акцией. По итогам заседания КДК РФС Лантратова оштрафовали на 50 тысяч рублей, а Григалава получил два матча дисквалификации, но это не помешало «Химкам» разгромить «СКА-Хабаровск» в ответном матче и сохранить прописку РПЛ. А вот про Лантратова пошёл слух, что «Зенит» отказался его покупать именно из-за инцидента с болбоем. Но вряд ли Илья должен был сильно расстроен, поскольку в «Локомотиве» он стал основным вратарём, а каким номером он был бы в «Зените», никто не знает.

Сдержанность Леманна, нервы Адриано и тер Штегена

Бразилец Адриано однажды в матче Кубка Либертадорес между «Сантосом» и «Коринтиансом» откровенно на бровке толкнул на газон болбоя, который не передал ему мяч в руки, а кинул круглый снаряд чуть в сторону. А вот Йенсу Леманну в бытность вратарём «Штутгарта» хватило хладнокровия, чтобы в матче с «Ганновером» не применить физическую силу к болбою, который перекинул мяч через него, когда Йенс ждал аккуратной передачи мяча из рук в руки. Правда, после матча Леманн был зол и заявил, что будет воспитывать своих детей так, чтобы они не стали вести себя подобно тому болбою.

В феврале 2021 года голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген повздорил с болбоем в первом полуфинальном матче Кубка короля против «Севильи» (0:2). Мальчик за воротами апеллировал к арбитру, а тер Штеген призвал его «заткнуться и делать свою работу». Болбой ответил, что выполнять данный «приказ» не собирается, а главный судья Матеу Лаос призвал мальчика сосредоточиться на доставках мяча вратарю и не отвлекаться на посторонние инициативы.

Жёлтая карточка от Карасёва и удаление Жиркова

В апреле того же года в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» – «Рома» в Лиге Европы тогдашний защитник «волков» Рикардо Калафьори затягивал время в концовке, когда римляне вели со счётом 2:1. Он откинул один мяч в сторону, чтобы пойти за другим перед вбросом аута. Тогда болбой швырнул мяч ему в шею. Калафьори возмутился этим и получил жёлтую карточку от российского арбитра Сергея Карасёва. Потом Рикардо признал, что сам был бы возмущён, если бы время так затягивал его соперник.

Ну и в завершение вспомним удаление Юрия Жиркова в компенсированное время приснопамятного стыкового матча Словения – Россия (1:0) в ноябре 2009 года. Напомним, что сборная России тогда пролетела мимо чемпионата мира-2010. Так вот, Жиркову на последних минутах не хотели давать мяч для вброса аута болбой и запасной словенцев Матей Маврич. В результате возникшей потасовки Юрий получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На результат это уже никак не повлияло, сборная России проигрывала тогда с конца первого тайма. Но тот болбой вместе с Мавричем почувствовали себя более причастными к победе словенцев.

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Кирилл Иванцов