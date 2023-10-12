«Спартак» поздравил Симоняна с 97-летием

Пресс-служба столичного «Спартака» поздравила с днем рождения бывшего футболиста команды Никиту Симоняна. Сегодня, 12 октября, легенде исполнилось 97 лет.

«Прославленный спартаковец, легенда, кумир красно-белых болельщиков и великий человек! Поздравляет Никиту Павловича с днём рождения и желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!» - говорится в публикации «красно-белых».

Напомним, что Симонян защищал цвета «народной команды» с 1959 по 1969 год. В качестве футболиста он четыре раза становился чемпионом СССР в составе «Спартака». Симонян является лучшим бомбардиром в истории клуба со 160 голами.