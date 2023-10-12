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Защитник ЦСКА Роша считает, что «армейцы» способны выиграть РПЛ

12 Октября 2023 • 09:41 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.10 14:00

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил шансы своей команды на победу в РПЛ.

Напомним, в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2) «армейцы» упустили победу в самой концовке встречи, пропустив мяч от своего бывшего игрока Хесуса Медина. Сейчас ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от первого «Краснодара» на 10 очков.

«Мы провели великолепный матч со «Спартаком» и с учётом этого, всё вполне возможно. Считаю, в последних микроэпизодах дали слабину и пропустили гол, но игра в супердерби и решается в мелочах», — цитирует Рошу Sport24.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 21 октября против «Рубина». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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