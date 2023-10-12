Агент — о будущем Чистякова: «Доживём до Нового года, а там посмотрим»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал, что футболист не обсуждал своё будущее в петербургской команде с наставником «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.

«Где Дмитрий видит себя после Нового года? Доживём до Нового года, а там посмотрим. Был ли разговор с Семаком? Нет», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл за «Зенит» всего четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Действующий контракт Чистякова с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2,5 миллиона евро.