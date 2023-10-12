Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность допуска российских клубов до участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«Мимо Евро-2024 мы уже пролетели. Скорее всего, пролетим и мимо ЧМ-2026. Что делать? Это же не от меня зависит. Очень трудно говорить об этом из-за неразберихи в мире. Всем сейчас непросто. Помните, хотели переходить в Азию? А зачем это делать сейчас? Туда уйдёшь, обратно никогда не вернёшься. Ты же не можешь вечно перепрыгивать из одной конфедерации в другую. Хорошо, что не перешли и отказались от этой затеи», - сказал Мостовой.

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