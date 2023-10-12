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Мостовой - о РФС: «В Азию уйдёшь - обратно не вернёшься» эксклюзив

12 Октября 2023 • 10:00 Комментировать (2)

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность допуска российских клубов до участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«Мимо Евро-2024 мы уже пролетели. Скорее всего, пролетим и мимо ЧМ-2026. Что делать? Это же не от меня зависит. Очень трудно говорить об этом из-за неразберихи в мире. Всем сейчас непросто. Помните, хотели переходить в Азию? А зачем это делать сейчас? Туда уйдёшь, обратно никогда не вернёшься. Ты же не можешь вечно перепрыгивать из одной конфедерации в другую. Хорошо, что не перешли и отказались от этой затеи», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Переход РФС в АФК
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Манчестерский Иппатий
12 Октября 2023 в 11:21
А что там такого страшного в Азии?? Неужели безграмотность и грязь повсюду? Или чинуши футбольные привыкли ездить на берега Женевского озера и теперь их оттуда поганой метлой не выгонишь? Вон Австралия играет в Азии и постоянно выходит на ЧМ.
sierge
12 Октября 2023 в 11:17
В Азии играть тоже не дадут. Там Юпония и Южная Корея. Не последние страны.
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