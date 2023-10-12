Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность допуска российских клубов до участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«А сборной России и клубам, видимо, придётся разделить участь кулика из русской пословицы. «Далеко кулику до Петрова дня», когда их УЕФА допустит до своих соревнований», - сказал Воробьёв.

Сегодня, 12 октября, сборная России проведет товарищескую встречу против национальной команды Камеруна. Поединок пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.