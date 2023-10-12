Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление «Краснодара», «Пари НН» и «Зенита» на отрезке в одиннадцать первых туров чемпионата России.

- Приятно удивил «Краснодар». Он уверенно держится на первом месте и показывает интересный результативный футбол. Его результаты закономерны, они подтверждаются игрой. «Краснодар» не допускает таких осечек, какие были у него в прошлых сезонах. Также приятные сюрпризы преподнесли «Крылья Советов» и «Пари НН». Обычно для них несвойственно идти в группе лидеров.

- Нижегородцы в основном берут очки у себя дома.

- Юран – амбициозный тренер, он хорошо настраивает и подготавливает свою команду. Но я думаю, что ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» поднимутся в таблице повыше, поэтому «Пари НН» чуть опустится.

- «Зенит» идёт на третьей строчке.

- Болельщикам, может, непривычно видеть «Зенит» на таком месте, но как показывает опыт предудыщих чемпионатов, для него это некритично. В весенней части зенитовцы мощно накатывают, поэтому они наверняка ещё поборются за чемпионство, здесь ещё ничего не решено.

- Сказался ли на выступлениях питерцев уход Малкома?

- Конечно, сказался. Тем более он уходил, когда чемпионат уже начинался. Плюс была также непонятна ситуация с Венделом. Поэтому Семак не имел чёткого понимания, на каких футболистов он сможет рассчитывать в первой части сезона.

- Когда-то же «Зенит» не станет чемпионом? В этом сезоне у других клубов больше шансов взять золото?

- Да, когда-то «Зенит» не станет чемпионом. Судя по тому, как развивается нынешний сезон, у других клубов действительно сейчас больше шансов на первое место, чем раньше. Надеюсь, что чемпионом будет «Краснодар».