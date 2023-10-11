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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Кошмар»: Мостовой разнёс Смолова

11 Октября 2023 • 23:40 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой указал на низкую результативность динамовца Фёдора Смолова.

«Смолов же недавно забил 100-й гол в РПЛ? Офигеть, только 100 мячей! Ёлки-палки. Ему 33 года, а он только отметку в 100 голов преодолел… И это нападающий… Кошмар!» - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой с уверенностью сказал, что если бы в своё время не покинул «Спартак», то забил бы в чемпионате России больше 250 голов. Также экс-спартаковец выразил готовность назвать 50 игроков, которые бы одной ногой забили больше голов, чем забил Смолов.

Всего в Российской премьер-лиге Фёдор Смолов забил 108 голов в 309 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Фёдор Смолов
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