Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин рассказал, какая музыка играет в раздевалке «Зенита»

11 Октября 2023 • 23:08 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, какая музыка звучит в его раздевалке его клуба, за который выступают довольно много латиноамериканских легионеров.

«У нас в раздевалке получается такой микс нашей музыки и латиноамериканской. Легионеры как-то по чартам находят или им кто-то подсказывает. Например, Zivert у нас часто включают. Где-то сами проявляем инициативу, ставим «Короля и Шута». Никто не обижается, скажем так», - делится Сутормин для «Спорт-Экспресса».

Ранее Сутормин высказался о турнирном положении его клуба, который идёт на третьем месте после 11 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
11 Октября
23:40 · Россия. Премьер-лига
​«Кошмар»: Мостовой разнёс Смолова
23:08 · Россия. Премьер-лига
Сутормин рассказал, какая музыка играет в раздевалке «Зенита»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Джикия подойдёт любой команде РПЛ»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов рассказал, как у него «увели» телеграм-канал
21:24 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев: «Абаскаль собрал в «Спартаке» много игроков и не может ими управлять»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв – о Юране: «Он авторитет, видно, что он тренер»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв вспомнил первые слова Юрана в «Пари НН»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук - об уровне РПЛ: «Упало мастерство»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев – о «Крыльях Советов»: «Эта команда очень хорошо обучена»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев объяснил прогресс Кассьерры
19:48 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о полузащитнике ЦСКА Мухине
19:24 · Россия. Премьер-лига
Семак - о состоянии Фернандеса: Марио уже работает по индивидуальной программе
19:22 · Россия. Премьер-лига
Гайич стал первым за 12 лет защитником ЦСКА с дублем в матче РПЛ
19:18 · Россия. Премьер-лига
Гришин назвал главного фаворита РПЛ
19:10 · Россия. Премьер-лига
Ондуа: Я бы хотел вернуться в Россию и играть здесь, это мои планы
Все новости
Рекомендуем