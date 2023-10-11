Сутормин рассказал, какая музыка играет в раздевалке «Зенита»

Полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, какая музыка звучит в его раздевалке его клуба, за который выступают довольно много латиноамериканских легионеров.

«У нас в раздевалке получается такой микс нашей музыки и латиноамериканской. Легионеры как-то по чартам находят или им кто-то подсказывает. Например, Zivert у нас часто включают. Где-то сами проявляем инициативу, ставим «Короля и Шута». Никто не обижается, скажем так», - делится Сутормин для «Спорт-Экспресса».

Ранее Сутормин высказался о турнирном положении его клуба, который идёт на третьем месте после 11 туров.