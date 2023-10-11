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Экс-арбитр Федотов рассказал, как у него «увели» телеграм-канал

11 Октября 2023 • 22:04 Комментировать

Бывший российский футбольный рефери Игорь Федотов рассказал, как лишился своего телеграм-канала.

«Администратор канала, мой помощник, он правил тексты и печатал посты, решил присвоить канал себе. У меня по 17 матчей в выходные, не успевал всё делать. Теперь мой канал никакого отношения ко мне не имеет и называется «Какое-то судейство», - делится Федотов с «РБ Спорт».

Он пояснил, что «угонщиком» оказался простой любитель футбола. Четыре года тому назад он вызвался помогать ему на безвозмездной основе, а после решил, что разбирается в футболе лучше самого бывшего судьи.

«Ничего страшного, завтра новый канал создам, подписывайтесь. Теперь вести сам буду – к людям больше никакого доверия», - добавляет экс-рефери.

Также Федотов отметил, что не собирается подавать заявление в правоохранительные органы, так как канал не приносил прибыли.

«Рекламы у нас толком не было, только взаимный пиар», - говорит он.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Федотов
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