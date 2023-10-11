Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеской сборной на международные турниры.

«Сейчас мир перевернулся. В УЕФА все куплено, это организация под европейской и американской мразью. Посмотрите, что такое МОК? Там тоже все куплено. Надо заканчивать играть в их игры. Какая тут может быть честность? Что такое УЕФА? Это бандитская шайка. Под ними 90% мировой прессы, они гадят везде! Не надо с ними связываться», — сказал Костылев.

Напомним, ранее УЕФА разрешил российским футболистам до 17 лет участвовать в международных турнирах, но позже отменил свое решение.

УЕФА отменил решение – юношам России играть нельзя