Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеской сборной на международные турниры.

«Политика влияет на представителей ФИФА и УЕФА. Когда СВО закончится, они будут принимать решения. Я очень расстроился, потому что хотел, чтобы пацаны все-таки играли. УЕФА показал слабость и свою зависимость от других органов. На союз повлияло то, что многие страны отказались играть с нашими юниорами, и он пошел на поводу у руководителей отказавшихся федераций», — сказал Тарханов.

Напомним, на данный момент все российские команды и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.

УЕФА отменил решение – юношам России играть нельзя