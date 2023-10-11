Алексей Миранчук - об уровне РПЛ: «Упало мастерство»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался об уровне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок московского «Локомотива» отметил, что следит за столичным клубом и отметил, что чемпионат изменился, так как идёт вектор на омоложение», - приводит слова Миранчука «Чемпионат».

Напомним, что 27-летний футболист перешёл в итальянскую «Аталанту» в 2020 году, а сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро.

«Локомотив» после 11 проведенных туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» восемь баллов.