Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кормильцев – о «Крыльях Советов»: «Эта команда очень хорошо обучена»

11 Октября 2023 • 20:20 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Экс-полузащитник столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался об одной из главных сенсаций текущего сезона РПЛ – самарских «Крыльях Советов». Этот клуб идёт на втором месте с 21 набранным баллом, игроки «крылышек» забили 25 голов, что является лучшим результатом РПЛ после 11 туров.

«Это второе место не случайно. Игроки очень хорошо обучены, у них в атаке видны тактически отлаженные взаимодействия, а тренер получает от игроков того, что хочет. Для них Осинькин — авторитет, он не боится убирать кого-то, на лавку сажать – очень востребованное у специалиста качество», - говорит Кормильцев порталу «РБ Спорт».

Напомним, что в 12-м туре самарцам предстоит непростой выезд к действующему чемпиону России – питерскому «Зениту». Питерцы, кстати, идут на третьей строчке и на очко отстают от «Крыльев» в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Кормильцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
20:42 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв – о Юране: «Он авторитет, видно, что он тренер»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв вспомнил первые слова Юрана в «Пари НН»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук - об уровне РПЛ: «Упало мастерство»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев – о «Крыльях Советов»: «Эта команда очень хорошо обучена»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев объяснил прогресс Кассьерры
19:48 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о полузащитнике ЦСКА Мухине
19:24 · Россия. Премьер-лига
Семак - о состоянии Фернандеса: Марио уже работает по индивидуальной программе
19:22 · Россия. Премьер-лига
Гайич стал первым за 12 лет защитником ЦСКА с дублем в матче РПЛ
19:18 · Россия. Премьер-лига
Гришин назвал главного фаворита РПЛ
19:10 · Россия. Премьер-лига
Ондуа: Я бы хотел вернуться в Россию и играть здесь, это мои планы
19:06 · Россия. Премьер-лига
Мелик-Гусейнов: «Уровень «Пари НН» серьёзно вырос»
19:00 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о продлении контракта с Мостовым
18:58 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» установил антирекорд по забитым голам и набранным очкам после 11 туров
18:55 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о матче «Зенита» с «Кайратом»
18:30 · Россия. Премьер-лига
15 голов «Крыльев» в сезоне РПЛ забили россияне – лучший показатель лиги
Все новости
Рекомендуем