Кормильцев – о «Крыльях Советов»: «Эта команда очень хорошо обучена»

Экс-полузащитник столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался об одной из главных сенсаций текущего сезона РПЛ – самарских «Крыльях Советов». Этот клуб идёт на втором месте с 21 набранным баллом, игроки «крылышек» забили 25 голов, что является лучшим результатом РПЛ после 11 туров.

«Это второе место не случайно. Игроки очень хорошо обучены, у них в атаке видны тактически отлаженные взаимодействия, а тренер получает от игроков того, что хочет. Для них Осинькин — авторитет, он не боится убирать кого-то, на лавку сажать – очень востребованное у специалиста качество», - говорит Кормильцев порталу «РБ Спорт».

Напомним, что в 12-м туре самарцам предстоит непростой выезд к действующему чемпиону России – питерскому «Зениту». Питерцы, кстати, идут на третьей строчке и на очко отстают от «Крыльев» в турнирной таблице.