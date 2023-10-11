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«Логике действия УЕФА не поддаются»: Чанов — о юниорах эксклюзив

11 Октября 2023 • 20:15 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеской сборной на международные турниры.

«Карпин хорошо сказал на эту тему. Я тоже удивился, что нас сначала допустили, а потом еще больше удивился тому, что решение отменили. Подряд произошли две взаимоисключающие ситуации. Сегодня они смотрят на нас под одним углом, завтра — совершенно под другим. Логике их действия не поддаются. Повторюсь, ситуация абсолютно непонятная. Сначала говорят одно, потом — совсем другое. Мы с вами пока не можем сказать ничего конкретного», — сказал Чанов.

УЕФА отменил решение – юношам России играть нельзя 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин УЕФА Вячеслав Чанов
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