Кормильцев объяснил прогресс Кассьерры

Бывший российский футболист Сергей Кормильцев отреагировал на прогресс колумбийского легионера «Зенита» Маттео Кассьерры. Сейчас он является лучшим бомбардиром Премьер-лиги с девятью голами, хотя в сезоне прошлом забил на порядок меньше.

«Полагаю, в сезоне прошлом на него слишком сильно давили. А сейчас он стал раскрепощенным, видно, что получает удовольствие от футбола. Плюс, хорошее начало задало тон — и всё, что раньше не залетало, теперь залетает практически всё», - цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

«Зенит» после 11 туров РПЛ расположился на третьем месте турнирной таблицы с 20 баллами, в следующем туре питерцам предстоит принять дома «Крылья Советов» со второго места.