Карпин высказался о полузащитнике ЦСКА Мухине

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о полузащитнике московского ЦСКА Максиме Мухине.

Специалист отметил, что «армейца» можно использовать на позиции «восьмёрки», но при этом дал понять, что готов использовать его везде, кроме вратарской позиции.

«Универсальность помогает ему развивать те качества, которых изначально не хватало. Навыки игры в атаке стали проявляться больше, чем раньше, он прибавил», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.