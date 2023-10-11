Семак - о состоянии Фернандеса: Марио уже работает по индивидуальной программе

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед товарищеским матчем против казахстанского «Кайрата».

Специалист отметил, что полузащитник Дмитрий Васильев уже вернулся после операции, и через полторы недели он сможет приступить к занятиям.

«Марио уже работает по индивидуальной программе, посмотрим, насколько быстрым будет его процесс восстановления», - приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Напомним, что 33-летний футболист получил повержедение в матче десятого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

Ранее СМИ сообщали, что россиянин может не сыграть до конца календарного года.