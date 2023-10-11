Гайич стал первым за 12 лет защитником ЦСКА с дублем в матче РПЛ

Дубль защитника столичного ЦСКА Милана Гайича в ворота «Спартака» в минувшие выходные стал седьмым для защитников ЦСКА в чемпионатах России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». А также первым для игрока обороны «красно-синих» за 12 лет.

Последним защитником «армейцев» до Гайича с дублем в матче чемпионата России был Сергей Игнашевич – в 2011 году он отправил два гола с разницей в три минуты в ворота пермского «Амкара», тот матч так и завершился со счётом 2:0. Также Игнашевич отличался дублем в Премьер-лиге и в 2009 году, забив дважды в ворота «Сатурна» (3:0).

Дублем за ЦСКА в чемпионате страны отличались ещё четыре футболиста: Валерий Минько (1993 год), Дени Гайсумов (1995), Евгений Варламов (1999) и Олег Корнаухов (2001).