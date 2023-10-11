Гришин назвал главного фаворита РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос о главном фаворите в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«По составу ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» должны претендовать на чемпионство. Больше всего шансов сейчас взять «золото» РПЛ у «Краснодара», потому что они идут на первом месте», — приводит слова Гришина Metaratings.

При этом эксперт отметил, что в этом сезоне вести борьбу за трофей могут многие коллективы.

После 11 туров «Краснодар» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая своего ближайшего преследователя («Крылья Советов») на шесть очков.

В 12-м туре «быки» сыграют на выезде с калининградской «Балтикой» (21 октября).