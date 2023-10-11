Ондуа: Я бы хотел вернуться в Россию и играть здесь, это мои планы

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о желании вернуться в Россию.

Воспитанник академии «Локомотив» отметил, что возвращение в Россию входит в его планы, однако на данный момент он играет в Швейцарии.

«Не могу предположить какую-то конкретную команду. Я слежу за российским футболом, там много моих друзей. Думаю, что футбол сейчас стал более легким для российским футболистов, у них больше возможностей», - заявил Ондуа на пресс-конференции перед матче против сборной России.

На счету 27-летнего футболиста 27 игр за махачкалинский «Анжи» и одна игра за московский ЦСКА.