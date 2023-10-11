​Семак высказался о продлении контракта с Мостовым

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой накануне продлил контракт с питерским клубом. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Это замечательно. Андрей - твёрдый игрок нашей обоймы, тот футболист, который помогает нам и поможет в дальнейшем. Я рад, что договорённость между игроком и клубом достигнута, и что он заключил долгосрочное соглашение», - слова Семака приведены на официальном сайте «Зенита».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 22 октября. Команда Сергея Семака будет играть против «Крыльев Советов» на своём поле.

После 11 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на семь зачётных баллов.