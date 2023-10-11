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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» установил антирекорд по забитым голам и набранным очкам после 11 туров

11 Октября 2023 • 18:58 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Игроки «Ростова» за 11 прошедших туров текущего сезона РПЛ забили 17 голов, однако при этом набрали лишь 10 очков в свой актив. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», это минимальный очковый багаж за 11 первых матчей при таком количестве забитых голов в истории чемпионатов России.

Отмечается, что до этого лишь двум командам на этом отрезке чемпионата удалось, забив больше 16 голов, но набрать меньше 13 очков. В сезоне-2012/13 это был «Краснодар» - 18 голов и 12 очков, а в сезоне-2022/23 – нижегородский «Пари НН», которым руководил тогда Михаил Галактионов - 17 голов, 12 очков.

Напомним, что в 11-м туре дончане проиграли в гостях «Краснодару». У команды Валерия Карпина лишь 14 место турнирной таблицы, а отрыв от зоны вылета – одно очко.

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