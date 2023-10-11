​Семак высказался о матче «Зенита» с «Кайратом»

В субботу «Зенит» заполнит паузу на матчи национальных сборных товарищеским матчем против «Кайрата». Главный тренер питерской команды Сергей Семак сказал несколько слов о предстоящей игре.

Семак отметил, что он постарается предоставить больше игрового времени именно тем футболистам, которые меньше играют в официальных играх.

«Товарищеский матч - это хорошая возможность быть в игровом тонусе и дать футболистам, которые получают меньше игровой практики, возможность проводить хорошие спарринги», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

«Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на семь очков.