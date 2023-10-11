15 голов «Крыльев» в сезоне РПЛ забили россияне – лучший показатель лиги

15 голов в составе самарских «Крыльев Советов» оформили игроки с российским паспортом. Как сообщает Opta Sports, это лучший показатель среди всех клубов РПЛ в текущем сезоне. Чуть-чуть отстали три клуба, которые делят второе место рейтинга – это столичные ЦСКА, «Динамо», а также «Ростов» - у всех по 14 забитых голов россиянами.

Отметим, что «Крылья» - самый результативный клуб РПЛ текущего сезона, всего игроки самарцев забили 25 голов в 11 прошедших турах.

Ранее был назван клуб, в составе которого голом пока не отличился ни один россиянин.