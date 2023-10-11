Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских сборных на международные турниры.

Напомним, что УЕФА отменил допуск по итогам заседания исполкома во вторник.

«Если все против играть с нами, то куда нас могут допустить? Как мы поедем, если с нами все отказываются играть? Со стороны УЕФА был сделан шаг, но потом организация решила вернуться на прежние позиции. Я не понимаю, почему люди удивляются принятому решению. Мне было очевидно, что юниоров не допустят», - сказал Сенников.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён