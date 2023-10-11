Назван клуб РПЛ, в составе которого пока не отличались россияне

Назван клуб Российской премьер-лиги, в составе которого в текущем сезоне голами пока не отмечались игроки с российским паспортом. Это аутсайдер чемпионата на текущий момент – «Сочи».

Как отмечает Opta Sports, все девять голов южан в этом сезоне забили иностранцы (словенец Мартин Крамарич (три гола), эквадорец Кристиан Нобоа (два гола), по голу – на счету Вани Дркушича (словенец), Мигел Силвейра (бразилец), Лука Джорджевич (черногорец) и Юрий Медведев (чех).

Также россияне почти не забивают за «Рубин» (лишь один гол) и «Краснодар» (два гола).

«Сочи» после 11 прошедших туров идёт на последнем, 16-м месте турнирной таблицы с шестью очками.

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