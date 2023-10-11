Комментатор Геннадий Орлов рассказал, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги на данный момент.

Эксперт отметил, что ему нравится игра самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне, ведь достаточно посмотреть на их лёгкость и свежесть.

«Они мне напоминают «Зенит» Петржелы. Такой же задор, хохочут, смеются. Осинькин — лучший российский тренер прямо сейчас», - приводит слова Орлова Sport24.

«Крылья Советов» после 11 проведенных туров РПЛ располагаются на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко, уступая лидирующему «Краснодару» шесть баллов.