Личка: «Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов и Фомин»

Наставник «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием об отношении российских футболистов к задачам тренера.

«Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов, Фомин, которые стараются искать и другие решения. Вообще, российские игроки хороши в работе: что ты им скажешь, то они и будут делать», — приводит слова Лички Sport24.

46-летний специалист возглавляет «Динамо» с лета этого года. В 11 матчах РПЛ «бело-голубые» смогли набрать 17 очков и на данный момент располагаются на восьмой позиции.

В следующем туре чемпионата России столичный коллектив встретится с «Локомотивом».