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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов и Фомин»

11 Октября 2023 • 18:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Наставник «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием об отношении российских футболистов к задачам тренера.

«Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов, Фомин, которые стараются искать и другие решения. Вообще, российские игроки хороши в работе: что ты им скажешь, то они и будут делать», — приводит слова Лички Sport24.

46-летний специалист возглавляет «Динамо» с лета этого года. В 11 матчах РПЛ «бело-голубые» смогли набрать 17 очков и на данный момент располагаются на восьмой позиции.

В следующем туре чемпионата России столичный коллектив встретится с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Даниил Фомин Марцел Личка
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