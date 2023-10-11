Личка — об отъезде игроков в сборные: «Скоро буду как Гвардиола, который приходит в раздевалку, а там никого нет»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, мешает ли команде пауза на матчи сборных.

Большинство футболистов покинут клуб и отправятся в свои сборные. В распоряжении Лички останутся всего 11 игроков основной команды.

«Так бывает — для нас это уже нормальная вещь. Скоро буду как Пеп Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет, потому что все разъехались по сборным», — приводит слова Лички Sport24.

При этом специалист отметил, что в отъезде футболистов есть положительные моменты, ведь игроки летят на свою родину и перезагружаются там.

Следующий матч в рамках Российской премьер-лиги «Динамо» проведет 21 октября, соперником станет «Локомотив».