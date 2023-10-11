Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка — об отъезде игроков в сборные: «Скоро буду как Гвардиола, который приходит в раздевалку, а там никого нет»

11 Октября 2023 • 17:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, мешает ли команде пауза на матчи сборных.

Большинство футболистов покинут клуб и отправятся в свои сборные. В распоряжении Лички останутся всего 11 игроков основной команды.

«Так бывает — для нас это уже нормальная вещь. Скоро буду как Пеп Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет, потому что все разъехались по сборным», — приводит слова Лички Sport24.

При этом специалист отметил, что в отъезде футболистов есть положительные моменты, ведь игроки летят на свою родину и перезагружаются там.

Следующий матч в рамках Российской премьер-лиги «Динамо» проведет 21 октября, соперником станет «Локомотив».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Марцел Личка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
19:00 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о продлении контракта с Мостовым
18:58 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» установил антирекорд по забитым голам и набранным очкам после 11 туров
18:55 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о матче «Зенита» с «Кайратом»
18:30 · Россия. Премьер-лига
15 голов «Крыльев» в сезоне РПЛ забили россияне – лучший показатель лиги
18:23 · Россия. Премьер-лига
Агент: Тавареш очень сильно ждёт возвращения на поле
18:18 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб РПЛ, в составе которого пока не отличались россияне
18:03 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Осинькин — лучший российский тренер прямо сейчас»
18:01 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов и Фомин»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Личка — об отъезде игроков в сборные: «Скоро буду как Гвардиола, который приходит в раздевалку, а там никого нет»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Скорее всего, в январе Конате покинет «Ахмат»
15:41 · Россия. Премьер-лига
«У меня нет ощущения, что Абаскаль и «Спартак» идут в правильном направлении» — Кечинов
15:36 · Россия. Премьер-лига
Герасимов: «Этой осенью «Зенит» не впечатляет»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян был признан лучшим игроком «Локомотива» в сентябре
15:03 · Россия. Премьер-лига
Нагорных сообщил, что «Локомотив» не ведёт переговоров с Черчесовым
15:01 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» отказался от переезда в зарубежный клуб слухи
Все новости
Рекомендуем