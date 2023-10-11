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​Мостовой: «Я сразу сказал, что допуск юниоров России - это утка» эксклюзив

11 Октября 2023 • 17:45 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских сборных на международные турниры.

«Пока СВО не закончится, нас вряд ли допустят. Я сразу сказал, что допуск юниоров - это утка. Это вбросили, чтобы посмотреть, как мировое сообщество отреагирует на наш допуск. Если бы допустили, было хорошо, но многие команды сразу отказались с нами играть, а к ним впоследствии могли присоединиться другие федерации», - сказал Мостовой.

Напомним, что УЕФА решил отменить допуск юношеских сборных России по итогам вторничного заседания исполкома.

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Мостовой УЕФА Юношеская Сборная России
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