Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских сборных на международные турниры.

«Пока СВО не закончится, нас вряд ли допустят. Я сразу сказал, что допуск юниоров - это утка. Это вбросили, чтобы посмотреть, как мировое сообщество отреагирует на наш допуск. Если бы допустили, было хорошо, но многие команды сразу отказались с нами играть, а к ним впоследствии могли присоединиться другие федерации», - сказал Мостовой.

Напомним, что УЕФА решил отменить допуск юношеских сборных России по итогам вторничного заседания исполкома.

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён