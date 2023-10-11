Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«К сожалению, руководство УЕФА продемонстрировало свою полную несостоятельность. На смену Ленарту Юханссону и Мишелю Платини пришли люди, которые могут только организовывать награждение победителей европейских турниров и фальшиво улыбаться на подиумах, вручая медали. Как плохие шахматисты они не могут считать даже на два хода вперёд и иметь достойный план на разные сценарии», - сказал Воробьёв.

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён