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​«Руководство УЕФА продемонстрировало полную несостоятельность»: Экс-генсек РФС - об отмене допуска россиян эксклюзив

11 Октября 2023 • 17:00 Комментировать

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«К сожалению, руководство УЕФА продемонстрировало свою полную несостоятельность. На смену Ленарту Юханссону и Мишелю Платини пришли люди, которые могут только организовывать награждение победителей европейских турниров и фальшиво улыбаться на подиумах, вручая медали. Как плохие шахматисты они не могут считать даже на два хода вперёд и иметь достойный план на разные сценарии», - сказал Воробьёв.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Юношеская Сборная России Анатолий Воробьёв
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