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Агент Селюк: «Скорее всего, в январе Конате покинет «Ахмат»

11 Октября 2023 • 16:43 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что 25-летний футболист, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.

«Скорее всего, он в январе покинет клуб, чтобы и «Ахмат» смог заработать немного денег. «Ахмат» понимает, что Конате, возможно, должен сделать следующий шаг, тем более ему сейчас 25 лет», —  цитирует Селюка Metaratings.

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 16 матчей, в которых забил пять голов. Цвета грозненского клуба футболист защищает с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат
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