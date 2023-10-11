Агент Селюк: «Скорее всего, в январе Конате покинет «Ахмат»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что 25-летний футболист, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.

«Скорее всего, он в январе покинет клуб, чтобы и «Ахмат» смог заработать немного денег. «Ахмат» понимает, что Конате, возможно, должен сделать следующий шаг, тем более ему сейчас 25 лет», — цитирует Селюка Metaratings.

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 16 матчей, в которых забил пять голов. Цвета грозненского клуба футболист защищает с лета 2021 года.