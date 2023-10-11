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Герасимов: «Этой осенью «Зенит» не впечатляет»

11 Октября 2023 • 15:36 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Бывший игрок «Зенита» Юрий Герасимов высказался об игре петербургской команды в нынешнем сезоне.

Эксперт раскритиковал бразильских лидеров «сине-бело-голубых», отметив, что из-за спада в их игре «Зенит» стал выглядеть хуже, чем в прошлом сезоне.

«Не хотелось бы ругать бразильцев «Зенита», но то, что они в том сезоне показывали, играя за команду, и то, что показывают в этом, — день и ночь. С Малкомом они играли гораздо лучше. А вот этой осенью «Зенит» не впечатляет», — приводит слова Герасимова «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ «Зенит» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 22 октября против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Герасимов
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