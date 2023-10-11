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Тикнизян был признан лучшим игроком «Локомотива» в сентябре

11 Октября 2023 • 15:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян был признан лучшим игроком московского клуба в сентябре по версии болельщиков.

Напомним, в прошлом месяце 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» четыре матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

«Тики, поздравляем с победой и желаем удачи в матчах за сборную!» — говорится в сообщении клуба.

Всего в текущем сезоне Тикнизян провёл в составе «железнодорожников» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

После 11 туров РПЛ «Локомотив» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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Локомотив Москва Наир Тикнизян
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