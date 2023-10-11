Нагорных сообщил, что «Локомотив» не ведёт переговоров с Черчесовым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, предлагал ли свои услуги московскому клубу бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

По словам Нагорных, «Локомотив» не вступал в переговоры с Черчесовым, так как доверяет нынешнему наставнику команды Михаилу Галактионову.

«Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем», — цитируют Нагорных «Известия».

Напомним, что в настоящий момент Черчесов находится без работы. Последним клубом 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», который он покинул минувшим летом.