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Нагорных сообщил, что «Локомотив» не ведёт переговоров с Черчесовым

11 Октября 2023 • 15:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, предлагал ли свои услуги московскому клубу бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

По словам Нагорных, «Локомотив» не вступал в переговоры с Черчесовым, так как доверяет нынешнему наставнику команды Михаилу Галактионову.

«Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем», — цитируют Нагорных «Известия».

Напомним, что в настоящий момент Черчесов находится без работы. Последним клубом 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», который он покинул минувшим летом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Черчесов Юрий Нагорных
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