Борис Игнатьев: Российский футбол не движется вперёд

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев раскритиковал уровень развития отечественного футбола.

«Сейчас мы, конечно, не двигаемся вперед. Видим посредственный футбол в чемпионате России. Игроки стараются, много эмоций, местами динамики, но пока это не подкреплено мастерством», — приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

По мнению специалиста, главным фактором стагнации является отсутствие игроков, способных двигать футбол в стране вперёд, также отметив отсутствие шагов для воспитания более качественных спортсменов.

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.