​Карпин получил штраф

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Специалист должен выплатить 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в недавнем кубковом матче против «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Ростов» на своём поле со счётом 3:1. Московская команда обеспечила себе выход в плей-офф верхней части турнирной сетки Кубка России, а ростовчане будут бороться за путёвку в последнем туре.

Стоит сказать, что Валерий Карпин тренирует ещё и сборную России. Сейчас специалист готовит команду к товарищескому матчу против Камеруна, который пройдёт на «ВТБ Арене» в четверг, 12 октября.