Бухаров — о тренировках в «Зените»: «Широков и Зырянов могли сказать: «Давай, слышь, соберись»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал о том, как мотивировали своих партнёров по команде экс-полузащитники «сине-бело-голубых» Константин Зырянов и Роман Широков.

«Не было такого, чтобы кто‑то плохо тренировался. Мы с друг друга могли спросить. Те же Широков и Зырянов к тебе подходили и могли сказать: «Давай, слышь, соберись». Поэтому всё равно мотивация была», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Напомним, Бухаров защищал цвета «Зенита» в период с 2010 по 2014 год. В общей сложности в составе петербургской команды нападающий провёл 81 матч, забил 17 голов, отдал 12 результативных передач и дважды выиграл чемпионат России.