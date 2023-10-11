Главный тренер «Урала» Ганчеренко оштрафован на 50 тысяч рублей после матча с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко был оштрафован на 50 тысяч рублей после матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Ганчаренко оштрафован на 50 тысяч рублей за выход за техзону в четвёртый раз за сезон», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Также «Урал» был оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что команда задержалась перед выходом на второй тайм.

После 11 туров РПЛ «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 22 октября против «Сочи». Начало — в 12:00 по московскому времени.