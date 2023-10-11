​«Спартак» после дерби с ЦСКА наказан на действие парня, подающего мячи

На выходных в Российской премьер-лиге проходил матч 11-го тура между «Спартаком» и ЦСКА. По ходу главного дерби Москвы произошёл странный эпизод – парень, подающий мячи на стадионе, слегка толкнул игрока «армейцев» Милана Гайича.

КДК РФС рассмотрел этот инцидент. «Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей, поскольку лицам на стадионе запрещено вступать в контакт с футболистами.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и ЦСКА завершился вничью со счётом 2:2.

Сезон Российской премьер-лиги ушёл на паузу, связанную с проведением игр сборных. Лидером после 11 туров является «Краснодар».