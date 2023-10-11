«Спартак» может поехать играть в Китай

Гендиректор Cherry Владимир Шмаков заявил, что московский «Спартак» может провести выставочную игру в Китае. Автомобильная компания является партнером «красно-белых».

«В Китае внимательно смотрят, как мы сотрудничаем со «Спартаком». Идея проведения выставочного матча «Спартака» в Китае - хорошая. Мы обсудим ее», - цитирует руководителя «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата России «Спартак» расписал мировую с ЦСКА со счетом 2:2. После 11 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Пари НН» на своем поле.