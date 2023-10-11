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Куртеян: «Никакой мощи в игре «Краснодара» я не вижу»

11 Октября 2023 • 13:12 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Бывший игрок «Зенита» Александр Куртеян поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

После 11 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Крылья Советов» на шесть очков. Несмотря на такие результаты, Куртеян признался, что не видит в игре «Краснодара» надёжности и мощи.

«Возьмите хоть их последний матч с «Ростовом». Краснодарцам просто повезло. «Ростов» сам отдал эту игру. «Краснодара» в первом тайме не было видно, его «размазали» по полю. О какой чемпионской игре мы говорим?» — цитирует Куртеяна «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 21 октября против «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Куртеян
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