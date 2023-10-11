Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Зайнутдинову нашлось бы место в этом составе ЦСКА»

11 Октября 2023 • 12:58 Комментировать

Экс-полузащитник московского ЦСКА и национальной сборной России Евгений Алдонин считает, что хавбеку Бактиёру Зайнутдинову нашлось бы место в нынешнем составе «армейцев».

«Бактиер хорошо себя проявлял на разных позициях, поэтому ему бы место в этом составе нашлось. Тем более, сейчас очень большие проблемы с центральными защитниками», - передает слова Евгения Legalbet.kz.

Напомним, что Зайнутдинов перебрался в «Бешикташ» из ЦСКА минувшим летом. В составе турецкого коллектива он сыграл десять матчей, в которых забил один мяч.

Контракт Бактиёра со стамбульским клубом рассчитан до середины 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Евгений Алдонин Бактиёр Зайнутдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
13:25 · Россия. Премьер-лига
Куртеян: «Думаю, и ЦСКА, и «Спартак» в этом чемпионате ещё о себе заявят»
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может поехать играть в Китай
13:12 · Россия. Премьер-лига
Куртеян: «Никакой мощи в игре «Краснодара» я не вижу»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Зайнутдинову нашлось бы место в этом составе ЦСКА»
12:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Сафонов рассказал о решении Рыжикова стать тренером «Химок»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна рассказал, что нужно улучшить в игре «Динамо»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Личка: Давление всегда было и будет
12:04 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Ташуев похож на Анчелотти»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Сафонов и Мансилья - в числе претендентов на игрока месяца РПЛ
11:34 · Россия. Премьер-лига
Мансилья: Процесс получения российского паспорта не быстрый
11:31 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил игру Тикнизяна в «Локомотиве»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Поздравил Бакаева с первой голевой передачей, у него всё хорошо»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Травма была сложным моментом в жизненном и в профессиональном плане
11:14 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов назвал задачу «Факела» в РПЛ
11:08 · Россия. Премьер-лига
Сутормин оценил игру Кузяева в чемпионате Франции
Все новости
Рекомендуем