Алдонин: «Зайнутдинову нашлось бы место в этом составе ЦСКА»

Экс-полузащитник московского ЦСКА и национальной сборной России Евгений Алдонин считает, что хавбеку Бактиёру Зайнутдинову нашлось бы место в нынешнем составе «армейцев».

«Бактиер хорошо себя проявлял на разных позициях, поэтому ему бы место в этом составе нашлось. Тем более, сейчас очень большие проблемы с центральными защитниками», - передает слова Евгения Legalbet.kz.

Напомним, что Зайнутдинов перебрался в «Бешикташ» из ЦСКА минувшим летом. В составе турецкого коллектива он сыграл десять матчей, в которых забил один мяч.

Контракт Бактиёра со стамбульским клубом рассчитан до середины 2027 года.