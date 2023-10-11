Бальбуэна рассказал, что нужно улучшить в игре «Динамо»

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна обсудил с журналистами последний матч против воронежского «Факела» в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы пытались, но не смогли забить, однако у нас было много моментов. Каждый матч очень сложный, пытались играть хорошо, но не смогли забить. Нам нужно улучшать это качество», - цитирует игрока ТАСС.

По итогам 11 туров чемпионата России динамовцы набрали 17 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на десять очков.