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Квеквескири: «Ташуев похож на Анчелотти»

11 Октября 2023 • 12:04 Комментировать
Оренбург
...
Факел
21.10 12:00

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением об игре под руководством Сергея Ташуева, возглавившего воронежскую команду по ходу текущего сезона.

По словам футболиста, с приходом Ташуева в «Факеле» поменялся тренировочный процесс. Квеквескири также сравнил наставника воронежской команды с главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«С каким известным тренером можно сравнить Ташуева по стилю? Не знаю, я же не работал с европейскими тренерами, и сравнить не могу. А внешне он, конечно, похож на Анчелотти (смеётся)», — приводит слова Квеквескири Sport24.

После 11 туров РПЛ «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 21 октября против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Карло Анчелотти Сергей Ташуев Ираклий Квеквескири
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