Сафонов и Мансилья - в числе претендентов на игрока месяца РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги назвала имена претендентов на награду лучшему футболисту по итогам сентября.
За индивидуальную награду поборются следующие игроки: Брайан Мансилья (2 гола, 2 ассиста), Амар Рахманович (2 гола, 2 ассиста), Никита Салтыков (2 гола, 1 голевая передача), Эдгар Севикян (2 гола), Матвей Сафонов (4 матча, 3 сухих).
В чемпионате России команды провели 11 туров. На первом месте располагается «Краснодар», набравший 27 баллов. На второй позиции находятся самарские «Крылья Советов» с 21 очком. Тройку лидеров замыкает петербургский «Зенит» (20).
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