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Мансилья: Процесс получения российского паспорта не быстрый

11 Октября 2023 • 11:34 Комментировать
Балтика
1:0
Оренбург

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал о своей реакции на частые разговоры о получении паспорта Российской Федерации.

«Не скажу, что устали от таких разговоров. Просто этот процесс не быстрый, для этого нужно время, а пока мы концентрируемся на работе», — рассказал игрок в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что несколько легионеров «Оренбурга» выразили желание получить новый паспорт. Кроме Мансильи в пользу такого решения высказались Лукас Вера и Габриэль Флорентин. Брайан присоединился к «Оренбургу» в июле прошлого года вместе с Верой. Флорентин пополнил ряды клуба через месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Брайан Мансилья
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