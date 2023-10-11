Мансилья: Процесс получения российского паспорта не быстрый

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал о своей реакции на частые разговоры о получении паспорта Российской Федерации.

«Не скажу, что устали от таких разговоров. Просто этот процесс не быстрый, для этого нужно время, а пока мы концентрируемся на работе», — рассказал игрок в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что несколько легионеров «Оренбурга» выразили желание получить новый паспорт. Кроме Мансильи в пользу такого решения высказались Лукас Вера и Габриэль Флорентин. Брайан присоединился к «Оренбургу» в июле прошлого года вместе с Верой. Флорентин пополнил ряды клуба через месяц.