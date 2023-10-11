Радимов оценил игру Тикнизяна в «Локомотиве»

Экс-игрок сборной России, а ныне эксперт Владислав Радимов поделился мнением об игре защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«И в атаке, и в оборонительных действиях он участвует хорошо. Такие футболисты очень полезны для команды, выполняют огромный объём работы. Но ему есть куда расти, не всегда он стабилен», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

24-летний защитник связан контрактными обязательствами с «железнодорожниками» до лета 2026 года. Его трансферный ценник – пять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Тикнизян провел десять матчей, забил четыре мяча и сделал один ассист.