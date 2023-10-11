Родригао: Травма была сложным моментом в жизненном и в профессиональном плане

Защитник петербургского «Зенита» Родригао высказался о своей травме, из-за которой футболист пропустил старт текущего сезона.

«Такое длительное отсутствие на поле действительно было сложным моментом как в жизненном, так и в профессиональном плане. Очень рад, что всё уже позади, но такого опыта не пожелал бы никому», — приводит слова бразильского защитника «Матч ТВ». Игрок отдельно отметил, что благодарен своей семье и клубу за оказанную поддержку в период восстановления.

Напомним, что после полученной в мае 2023 года травмы Родригао пропустил все матчи «сине-бело-голубых» до сентября. Дебют в нынешнем сезоне бразилец совершил во встрече против «Локомотива».